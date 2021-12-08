Зинченко отреагировал на поражение "Манчестер Сити" в матче с "РБ Лейпциг"

Теги манчестер ситиалександр зинченкорб лейпциг

Зинченко отреагировал на поражение "Манчестер Сити" в матче с "РБ Лейпциг"

Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" (1:2).

"Не знаю, что именно пошло не так. Нам нужно серьезно проанализировать матч. То, что мы уже гарантировали себе первое место в группе, не имеет ничего общего с нашей игрой против "РБ Лейпциг". Впрочем, хорошо, что мы выиграли группу, потому что у нас были серьезные соперники", - приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" занял первое место в группе А и получит статус "сеянного" при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 24-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" восемь матчей во всех турнирах и отдал одну голевую перечу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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