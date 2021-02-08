Зинченко отреагировал на разгром "Ливерпуля" на "Энфилде"

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Зинченко отреагировал на разгром "Ливерпуля" на "Энфилде"

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о результате выездного матча 23-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Напомним, что "горожане" на "Энфилде" разгромили действующего чемпиона Англии со счётом 4:1.

"Важные три очка! Парни были в ударе!» - написал украинец в своём инстаграме.

Зинченко полностью отыграл матч с "Ливерпулем", но результативными действиями не отметился.

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