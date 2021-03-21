Зинченко отреагировал на выход "Манчестер Сити" в 1/2 финала Кубка Англии

Фото: Твиттер @cityreport_

"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв "Эвертон" со счетом 2:0. Александр Зинченко начал матч в стартовом составе и отыграв без замены, помог своей команде пройти в следующий раунд.

Как обычно после игры, защитник отреагировал на победу в своем Интсаграм.

"Полуфинал. "Сухие ворота". Мы снова идем вперед", - написал украинец под фото.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "горожан" 22 матча во всех турнирах и отдал один голевой пас.