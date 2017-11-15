Зинченко отрицает интерес со стороны "Жироны"

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Зинченко отрицает интерес со стороны "Жироны"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о своём будущем.

"Это правда, что была заинтересованность со стороны "Наполи", но переговоры велись между клубами, а на меня они так и не вышли. Об интересе "Жироны" первый раз слышу. Мне скинули эту новость, ведь я редко читают интернет. Пока не хочу говорить о будущем. Ещё есть несколько месяцев до трансферного окна, а там дальше время покажет. Безусловно, я очень хочу играть" - сказал 20-летний украинец.

Отметим, что в этом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" всего 1 матч в Кубке Лиги.

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