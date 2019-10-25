Зинченко перенёс операцию

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выбыл из строя на неопределённый срок.

Украинский футболист перенёс операцию, предположительно, на колене. Сроки его восстановления пока неизвестны.

"На пути к возвращению", -написал игрок в инстаграме, прикрепив собственное фото в больнице.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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