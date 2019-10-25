Зинченко перенёс операцию

Теги манчестер ситиалександр зинченкотравмы

Зинченко перенёс операцию

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выбыл из строя на неопределённый срок.

Украинский футболист перенёс операцию, предположительно, на колене. Сроки его восстановления пока неизвестны.

"На пути к возвращению", -написал игрок в инстаграме, прикрепив собственное фото в больнице.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On the way back

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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