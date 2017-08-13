Зинченко перейдет в "Наполи" на правах аренды

"Наполи" договорился об аренде украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб арендует футболиста на год за 500 тысяч евро. Летом 2018 года "партопейцы" смогут выкупить трансфер игрока за шесть миллионов евро.

Напомним, что в минувшем сезоне 20-летний Зинченко выступал за ПСВ на правах аренды.

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