Зинченко поборется за звание лучшего футболиста "Манчестер Сити" в феврале

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Зинченко поборется за звание лучшего футболиста "Манчестер Сити" в феврале

Украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в число кандидатов на звание лучшего футболиста команды в феврале.

22-летний футболист в минувшем месяце принял участие в пяти встречах и отметился двумя голевыми передачами, которые пришлись на матч против "Челси" (6:0).

Всего в этом сезоне на счету Зинченко один забитый мяч и четыре ассиста в 17 играх.

Кроме украинца за награду также поборются Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.

Читайте также: Гвардиола оценил шансы Зинченко заиграть в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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