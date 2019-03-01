Зинченко поборется за звание лучшего футболиста "Манчестер Сити" в феврале
Украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в число кандидатов на звание лучшего футболиста команды в феврале.
22-летний футболист в минувшем месяце принял участие в пяти встречах и отметился двумя голевыми передачами, которые пришлись на матч против "Челси" (6:0).
Всего в этом сезоне на счету Зинченко один забитый мяч и четыре ассиста в 17 играх.
Кроме украинца за награду также поборются Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.
Читайте также: Гвардиола оценил шансы Зинченко заиграть в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Аллегри может возглавить другой итальянский клуб
-
Зинченко поборется за звание лучшего футболиста "Манчестер Сити" в феврале
-
"Севилья" приняла решение по форварду "Милана"
-
1
Три легенды "Спартака" посетили тренировку команды (фотоотчёт)
-
Стало известно, сыграет ли Варан с "Барселоной"
-
Уилшер выбыл до конца сезона
-
РПЛ перенесла матч "Ростов" - "Арсенал"
-
2
Перес принял громкое решение по Бэйлу
-
Работа для супергероя. Что предстоит сделать Роджерсу в "Лестер Сити"
-
"Тоттенхэм" обеспокоен будущим Почеттино
-
Девушка дня: Меган Бартон-Хансон - сладкая подружка хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли (Часть 2)
-
Тите высказался о вызове Винисиуса Жуниора в сборную Бразилии
-
Тер Штеген в 2016 году задумывался об уходе из "Барселоны"
-
Дзюба vs Медведев: в "Зените" состоялась дуэль пенальтистов
-
"Атлетико" и "Арсенал" включились в борьбу за трансферную цель "Реала"
-
"Локомотив" - "Брага": видеотрансляция матча третьего тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
"Зенит" недоволен системой формирования календаря РПЛ: опубликовано заявление
-
Экс-игрок "Спартака" продолжит карьеру в Китае
-
Солари испугался фанатов "Реала" и скрылся от них
-
Четыре основных игрока "Баварии" рискуют пропустить важный матч в Бундеслиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14