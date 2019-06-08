Зинченко поцеловал журналистку после разгрома Сербии (+ фото красотки)

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку Владу Седан после матча квалификации Евро-2020 против Сербии (5:0).

СМИ предполагают, что футболист и корреспондентка могут состоять в отношениях.

А вот и несколько фото из инстаграма журналистки.

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