Зинченко поцеловал журналистку после разгрома Сербии (+ фото красотки)
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку Владу Седан после матча квалификации Евро-2020 против Сербии (5:0).
СМИ предполагают, что футболист и корреспондентка могут состоять в отношениях.
А вот и несколько фото из инстаграма журналистки.
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|38
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|38
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|4
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|38
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|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16