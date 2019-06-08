Зинченко поцеловал журналистку после разгрома Сербии (+ фото красотки)

3 Теги манчестер ситиукраинасербияалександр зинченко

Зинченко поцеловал журналистку после разгрома Сербии (+ фото красотки)

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку Владу Седан после матча квалификации Евро-2020 против Сербии (5:0).

СМИ предполагают, что футболист и корреспондентка могут состоять в отношениях.

А вот и несколько фото из инстаграма журналистки.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Аякс" (2000-2003). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

И что? Сухожопые хохлухи сейчас иконы для подражания? Или Зинченко сало перепрятал?

Ответить
Карыч
Карыч

Это страшнее, чем бородатый инопланетянин!

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Зачем каждый раз постить фото рандомных шкур?

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бэйл озвучил руководству "Реала" решение о своём будущем

Бэйл озвучил руководству "Реала" решение о своём будущем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов