Зинченко поделился воспоминаниями о том, как уронил кубок чемпионов Англии в прошлом сезоне

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, какие мысли у него были после того, как он уронил кубок чемпионов Англии в прошлом сезоне.

"Когда упал кубок, я подумал, что никогда больше не сыграю за "Манчестер Сити". Шутили ли надо мной в раздевалке? Честно, ожидал большего. Не помню, кто больше всех шутил, но у ребят была истерика.

Я не повредил его, все хорошо. Готов ронять его каждый год, чтобы "Сити" был чемпионом", - сказал Зинченко.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 95 баллов. "Ливерпуль" отстает от "горожан" на 1 очко.

12 мая "Ливерпуль" встретится с "Вулверхэмптоном", а "Сити" с "Брайтоном". По итогам этих матчей решится, кто станет чемпионом Англии.

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