Зинченко поделился воспоминаниями о том, как уронил кубок чемпионов Англии в прошлом сезоне
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, какие мысли у него были после того, как он уронил кубок чемпионов Англии в прошлом сезоне.
"Когда упал кубок, я подумал, что никогда больше не сыграю за "Манчестер Сити". Шутили ли надо мной в раздевалке? Честно, ожидал большего. Не помню, кто больше всех шутил, но у ребят была истерика.
Я не повредил его, все хорошо. Готов ронять его каждый год, чтобы "Сити" был чемпионом", - сказал Зинченко.
На данный момент "Манчестер Сити" занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 95 баллов. "Ливерпуль" отстает от "горожан" на 1 очко.
12 мая "Ливерпуль" встретится с "Вулверхэмптоном", а "Сити" с "Брайтоном". По итогам этих матчей решится, кто станет чемпионом Англии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15