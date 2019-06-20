Зинченко подписал с "Манчестер Сити" новый пятилетний контракт

"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Александром Зинченко, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между клубом и футболистом будет действовать до лета 2024 года. Прежний контракт истекал через год.

22-летний Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года, провел за клуб 43 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач. Двукратный чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка английской Лиги, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии. Сдавался в аренду ПСВ. Ранее играл за "Уфу". За сборную Украины сыграл 27 матчей и забил два гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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