Зинченко подписал с "Манчестер Сити" новый пятилетний контракт
"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Александром Зинченко, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между клубом и футболистом будет действовать до лета 2024 года. Прежний контракт истекал через год.
YESSSSSSSSSSS!— Manchester City (@ManCity) 20 июня 2019 г.
5️⃣ more years of @Azinchenko17
#mancity pic.twitter.com/JlilPP5X6B
22-летний Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года, провел за клуб 43 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач. Двукратный чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка английской Лиги, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии. Сдавался в аренду ПСВ. Ранее играл за "Уфу". За сборную Украины сыграл 27 матчей и забил два гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16