Зинченко подвёл итоги матча со сборной Казахстана

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Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после матча квалификации ЧМ-2022 против Казахстана.

"Жёлто-синие" снова не сумели победить. Для них это третья подряд ничья в отборе к мундиалю.

"Считаю, результат неудовлетворительный. Три очка в трёх матчах - мы должны были выжимать максимум. Сегодня мы потеряли два очка, если уже не говорить о прошлом матче. Мы должны делать выводы и двигаться вперёд. Нам есть к чему стремиться. Но когда команда доходит один раз до ворот - мы не можем пропускать мячи. Мы проигрываем и побеждаем только вместе.

Причина ничьей с Казахстаном? Не знаю, можно говорить о многом - концентрации, чём-то ещё. Да, мы можем искать виновных, но никогда не будем заниматься. Мы одно целое, должны усовершенствоваться, разбирать наши ошибки и избегать их. У нас было очень много моментов в первом тайме. Нужно было доводить игру до конца ещё в первом тайме, забить несколько мячей и просто контролировать игру.

Матчи против Финляндии и Казахстана будут для нас хорошим уроком перед Евро-2020. Конечно, хотели добиться лучшего результата, но это футбол", - сказал Зинченко.

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