Зинченко показал, как тренируется с собаками
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал в инстаграме видео своей тренировки в условиях карантина.
Украинский футболист занимается в компании двух собак, в том числе используя животных в качестве спортивного инвентаря.
"Мы, Луи и Миа желаем вам оставаться в безопасности и сохранять позитив", - подписал игрок выложенный ролик.
Напомним, что розыгрыш АПЛ пока приостановлен до 30 апреля, однако велика вероятность, что пауза затянется как минимум до лета.
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|Команда
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|4
|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18