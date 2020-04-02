Зинченко показал, как тренируется с собаками

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Зинченко показал, как тренируется с собаками

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал в инстаграме видео своей тренировки в условиях карантина.

Украинский футболист занимается в компании двух собак, в том числе используя животных в качестве спортивного инвентаря.

"Мы, Луи и Миа желаем вам оставаться в безопасности и сохранять позитив", - подписал игрок выложенный ролик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me, Louie and Mia wish you to be safe and positive @pumafootball

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Напомним, что розыгрыш АПЛ пока приостановлен до 30 апреля, однако велика вероятность, что пауза затянется как минимум до лета.

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