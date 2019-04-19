Зинченко полностью восстановился после травмы

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко готов вернуться на поле, сообщает официальный твиттер клуба.

Украинец вернулся к тренировкам в общей группе и уже занимается без ограничений.

Напомним, что в начале апреля 22-летний футболист получил травму задней поверхности правого бедра.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 23 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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