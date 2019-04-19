Зинченко полностью восстановился после травмы
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко готов вернуться на поле, сообщает официальный твиттер клуба.
Украинец вернулся к тренировкам в общей группе и уже занимается без ограничений.
Напомним, что в начале апреля 22-летний футболист получил травму задней поверхности правого бедра.
В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 23 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14