Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на матч с "Реалом" в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола огласил заявку из 22 футболистов на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом"
В заявку попал украинский защитник Александр Зинченко.
Полностью заявка выглядит так:
Вратари: Эдерсон, Браво, Карсон;
Защитники: Уокер, Стоунз, Зинченко, Ляпорт, Менди, Канселу, Отаменди, Гарсия;
Полузащитники: Гюндоган, Родриго, Де Брейне, Б. Силва, Д. Сильва, Фернандиньо, Марез, Фоден;
Нападающие: Стерлинг, Жезус, Агуэро.
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