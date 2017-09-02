Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на сезон в АПЛ

"Манчестер Сити" внес полузащитника Александра Зинченко в заявку на текущий розыгрыш АПЛ.

Как сообщили в английском клубе, украинский футболист будет выступать под номером 35.

Ранее в СМИ сообщалось, что игрок сборной Украины будет арендован "Наполи".

В прошлом сезоне Зинченко играл на правах аренды за ПСВ, за который принял участие в 12-ти матчах.

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