Зинченко попрощался с Компани

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко обратился к партнёру по команде Венсану Компани, который накануне объявил об уходе из клуба.

"Легенда! Пример! Лидер! Чемпион! Это всё - о лучшем капитане в мире! Я абсолютно счастлив, что делил с ним раздевалку на протяжении двух сезонов. Спасибо за всё, что ты делал для меня. Желаю тебе всего самого лучшего, друг. "Манчестер Сити" любит тебя больше, чем ты можешь себе представить", - написал Зинченко в инстаграме.

33-летний Компани выступал за "Сити" с августа 2008 года. В его активе 360 матчей и 20 забитых голов.

В составе "горожан" бельгийский центрбек выиграл 12 трофеев – четыре титула АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и два Суперкубка страны.

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