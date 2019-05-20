Зинченко попрощался с Компани
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко обратился к партнёру по команде Венсану Компани, который накануне объявил об уходе из клуба.
"Легенда! Пример! Лидер! Чемпион! Это всё - о лучшем капитане в мире! Я абсолютно счастлив, что делил с ним раздевалку на протяжении двух сезонов. Спасибо за всё, что ты делал для меня. Желаю тебе всего самого лучшего, друг. "Манчестер Сити" любит тебя больше, чем ты можешь себе представить", - написал Зинченко в инстаграме.
33-летний Компани выступал за "Сити" с августа 2008 года. В его активе 360 матчей и 20 забитых голов.
В составе "горожан" бельгийский центрбек выиграл 12 трофеев – четыре титула АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и два Суперкубка страны.
Не пропустите: Компани рассказал, где продолжит карьеру. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16