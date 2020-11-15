Зинченко пожаловался на болельщиков сборной Украины

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Зинченко пожаловался на болельщиков сборной Украины

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко в своем инстаграме рассказал, что его семье столкнулась с большим количеством критики после того, как национальная команда потерпела поражение в матче Лиги наций от Германии (1:3).

"Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.

К сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на ЧУЖОЙ половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой", - написал футболист.

После 5 туров в Лиге наций Украина, набрав 6 очков, занимает 3 место в группе D.

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