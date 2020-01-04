Зинченко прервал 360-дневную безголевую серию в "Манчестер Сити"

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Зинченко прервал 360-дневную безголевую серию в "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметился голом в игре 1/32 финала Кубка Англии против "Порт Вэйла".

Как сообщает Opta, 23-летний украинец прервал 360-дневную безголевую серию в составе "горожан".

Последний раз Зинченко поражал ворота соперников в январе 2019 года.

В этом сезоне на счету игрока один забитый мяч в 14 матчах.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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