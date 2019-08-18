Зинченко прервал рекордную серию побед в АПЛ

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в матче 2-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (2:2) играл с первых минут встречи.



Из-за ничейного результата победная серия футболиста в чемпионате Англии прервалась. Ранее украинец выигрывал во всех матчах "Ман Сити" - 23 встречи.



Стоит отметить, что другая серия - 24 матча без поражения - продолжилась.

В минувшем сезоне Зинченко участвовал в 29 матчах, отметившись 1 голом и 5 ассистами.



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