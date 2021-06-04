Зинченко прибыл в расположение сборной Украины после поражения в финале ЛЧ

Теги манчестер ситиалександр зинченкоукраина

Зинченко прибыл в расположение сборной Украины после поражения в финале ЛЧ

Фото инстаграм Александра Зинченко

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко присоединился к сборной Украины, которая готовится к финальному турниру Евро-2020.

"Очень жду встречи со сборной, со всеми ребятами, с командой. Конечно, нам предстоит сыграть на очень серьёзном турнире. Новые цели, новая мотивация. Жду с нетерпением, когда приступлю к работе", - сказал 24-летний футболист.

Украинец присоединился у сборной позже всех из-за участия в финале Лиги Чемпионов в составе "Манчестер Сити". В минувшую субботу "горожане" уступили "Челси" со счётом 0:1.

Соперники команды Андрея Шевченко по групповому этапу Евро-2020 - Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

Не пропустите: Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Северной Ирландией. | http://soccernews.ru
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