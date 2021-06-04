Зинченко прибыл в расположение сборной Украины после поражения в финале ЛЧ
Фото инстаграм Александра Зинченко
Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко присоединился к сборной Украины, которая готовится к финальному турниру Евро-2020.
"Очень жду встречи со сборной, со всеми ребятами, с командой. Конечно, нам предстоит сыграть на очень серьёзном турнире. Новые цели, новая мотивация. Жду с нетерпением, когда приступлю к работе", - сказал 24-летний футболист.
Украинец присоединился у сборной позже всех из-за участия в финале Лиги Чемпионов в составе "Манчестер Сити". В минувшую субботу "горожане" уступили "Челси" со счётом 0:1.
Соперники команды Андрея Шевченко по групповому этапу Евро-2020 - Нидерланды, Австрия и Северная Македония.
Не пропустите: Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Северной Ирландией. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18