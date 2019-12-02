Зинченко приступил к тренировкам в общей группе

Теги манчестер ситиалександр зинченкотравмы

Зинченко приступил к тренировкам в общей группе

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко в скором времени вернется в строй. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

 

22-летний украинец тренируется в общей группе.

Напомним, у Зинченко в октября появились неприятные ощущения в колене, из-за чего ему пришлось перенести операцию.

В последний раз игрок выступал за "Сити" почти два месяца назад. В нынешнем розыгрыше футболист участвовал в 9 матчах.

А еще: СМИ узнали, когда Зинченко вернётся к тренировкам| http://soccernews.ru
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