Зинченко признал превосходство "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" в этом сезоне

Теги манчестер ситиалександр зинченколиверпуль

Зинченко признал превосходство "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" в этом сезоне

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в текущем розыгрыше АПЛ.

Напомним, что "красные" на 25 очков опережают "горожан" в турнирной таблице. От первого за 30 лет чемпионства команду Юргена Клоппа отделяет всего две победы.

"Буду лукавить, если я скажу, что это чемпионат Англии и мы должны доиграть, потому что есть все шансы побороться за чемпионство. Но надо смотреть правде в глаза: "Ливерпуль" действительно заслуживает стать чемпионом в этом сезоне", - сказал Зинченко.

Не пропустите: Зинченко рассказал о пребывании в карантине из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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