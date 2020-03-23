Зинченко признал превосходство "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" в этом сезоне

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в текущем розыгрыше АПЛ.

Напомним, что "красные" на 25 очков опережают "горожан" в турнирной таблице. От первого за 30 лет чемпионства команду Юргена Клоппа отделяет всего две победы.

"Буду лукавить, если я скажу, что это чемпионат Англии и мы должны доиграть, потому что есть все шансы побороться за чемпионство. Но надо смотреть правде в глаза: "Ливерпуль" действительно заслуживает стать чемпионом в этом сезоне", - сказал Зинченко.

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