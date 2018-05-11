Зинченко прокомментировал эпизод с падением чемпионского кубка

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Зинченко прокомментировал эпизод с падением чемпионского кубка

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал об эпизоде с падением кубка АПЛ.

"Как умудрился это сделать? О боже, мне так не повезло! Слишком много в спортзал ходил, слишком много спортзала. Вообще-то я сильно испугался, видели моё лицо на фото? Такое может случиться с каждым" - приводит слова Зинченко официальный сайт клуба.

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