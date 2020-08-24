Зинченко прокомментировал критику своей жены в адрес Гвардиолы

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Зинченко прокомментировал критику своей жены в адрес Гвардиолы

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал высказывания своей жены Влады Седан, которая раскритиковала главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу за выбор тактики в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Лионом" (1:3).

"Насчет моей жены. Хоть она и журналист, но она также и болельщик. В этом сезоне она была на всех домашних и выездных матчах, потому что она большой болельщик "Манчестер Сити".

После игры она выложила видео, в котором показала свои эмоции. Потому что она, как и все болельщики, хотела, чтобы мы выступили лучше. Теперь мы понимаем, что ей не стоило выкладывать его в соцсети, потому что она моя жена. 

Но она не пыталась выдать свое мнение за мнение журналиста, она просто реагировала как разочарованный болельщик", - написал Зинченко на своей странице в Instagram.

Напомним, что Влада осталась недовольна решением Гвардиолы сыграть с "Лионом" в три центральных защитника.

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