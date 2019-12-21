Зинченко прокомментировал назначение Артеты главным тренером "Арсенала"

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Зинченко прокомментировал назначение Артеты главным тренером "Арсенала"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался по поводу ухода тренера "горожан" Микеля Артеты в лондонский "Арсенал".

Напомним, что 37-летний испанец заключил с "канонирами" контракт до лета 2023 года. Это его первый самостоятельный опыт работы.

"Хочу сказать огромное спасибо этому человеку за то, что он для меня сделал. Я научился многому у него. Просто желаю вам всего наилучшего в вашей новой главе", - написал Зинченко в инстаграме.

Артета работал в тренерском штабе "Сити" с лета 2016 года.

Не пропустите: Артета прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Арсенала". | http://soccernews.ru
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