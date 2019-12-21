Зинченко прокомментировал назначение Артеты главным тренером "Арсенала"
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался по поводу ухода тренера "горожан" Микеля Артеты в лондонский "Арсенал".
Напомним, что 37-летний испанец заключил с "канонирами" контракт до лета 2023 года. Это его первый самостоятельный опыт работы.
"Хочу сказать огромное спасибо этому человеку за то, что он для меня сделал. Я научился многому у него. Просто желаю вам всего наилучшего в вашей новой главе", - написал Зинченко в инстаграме.
Артета работал в тренерском штабе "Сити" с лета 2016 года.
Не пропустите: Артета прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Арсенала". | http://soccernews.ru
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|Кристал Пэлас
|17
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|Арсенал Лондон
|17
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Бернли
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|Борнмут
|17
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|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
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|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
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|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9