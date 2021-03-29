Зинченко прокомментировал ничью со сборной Финляндии

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Зинченко прокомментировал ничью со сборной Финляндии

Фото инстаграм Александра Зинченко

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после матча квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

"Жёлто-синие" упустили победу, пропустив с пенальти на 89-й минуте. Для них это вторая подряд ничья в отборе к мундиалю.

"Побеждаем вместе, преодолеваем преграды вместе и ошибаемся тоже вместе. Нуждаемся в поддержке каждого украинца, чтобы стать сильнее уже в следующем матче. Всегда вместе и до конца", - написал Зинченко в своём инстаграме.

В 3-м туре квалификации ЧМ-2022 украинцы примут Казахстан. Матч состоится в среду, 31 марта.

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