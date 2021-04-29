Зинченко прокомментировал победу "Манчестер Сити" над ПСЖ в Лиге Чемпионов

Фото инстаграм Александра Зинченко

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в инстаграме высказался о результате первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против ПСЖ.

Напомним, что "горожане" победили на выезде со счётом 2:1, а украинец записал в свой актив голевую передачу.

"Половина пути! На следующей неделе сыграем снова! Вперёд, "голубые", - написал Зинченко, прикрепив своё фото с Неймаром.

Матч "Манчестер Сити" - ПСЖ состоится во вторник, 4 мая, в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Неймар ярко отреагировал на поражение ПСЖ от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru