Зинченко прокомментировал поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма"

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Зинченко прокомментировал поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма"

Фото инстаграм Александра Зинченко

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отреагировал на результат матча 1-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

Напомним, что в воскресенье "шпоры" сенсационно обыграли "горожан" со счётом 1:0.

"Не тот результат, которого мы желали, но впереди ещё много матчей. Я был рад вновь увидеть наших болельщиков на выезде! Вперёд, "Манчестер Сити"!" - написал Зинченко в инстаграме.

Украинец вышел на замену на 79-й минуте матча с "Тоттенхэмом".

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