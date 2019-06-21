Зинченко прокомментировал продление контракта с "Манчестер Сити"
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.
Напомним, что накануне стороны заключили пятилетнее соглашение. Предыдущий договор истекал в 2020 году.
"Трудно описать, насколько я рад подписанию нового контракта. Этот клуб предоставляет игрокам всё, что им нужно для роста и развития. Остаться в "Манчестер Сити" ещё на пять лет - это честь для меня. Этот год показал, что мы созданы для успеха. Было потрясающе поучаствовать в таком историческом сезоне, никогда его не забуду. Но теперь я полностью сосредоточен на следующих сезонах. Знаю, что впереди новые хорошие моменты", - цитирует украинца официальный сайт "горожан".
Зинченко выступает за "Сити" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 29 матчах.
Не пропустите: "Манчестер Сити" готовит щедрое предложение по Кулибали. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Зинченко прокомментировал продление контракта с "Манчестер Сити"
-
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
-
Барелла сделал выбор между "Ромой" и "Интером"
-
Агент Влашича: "К Николе был интерес у клубов из топ-5 европейских чемпионатов"
-
В России появится детская академия ПСЖ
-
Уругвай и Япония не выявили сильнейшего в матче Кубка Америки-2019
-
Главные новости дня: 20 июня
-
Еще один итальянский клуб интересуется Буффоном
-
"Эвертон" намерен выкупить игрока "Челси"
-
СМИ узнали детали контракта, который "Спартак" предлагает Бруме
-
1
"Милан" интересуется еще одним игроком "Реала"
-
"Депортиво" приблизился к выходу в Примеру
-
"Уотфорд" назвал "Наполи" цену на Деулофеу
-
Смородская: "Еременко - отыгранный футболист"
-
"Ливерпуль" вступил в борьбу за Фирпо
-
Бабаев: "Сомневаюсь, что Бекао останется в ЦСКА"
-
Альфонсо: "Гвардиола - одно из главных футбольных разочарований в моей жизни"
-
Товарищеские матчи: "Рубин" проиграл "Нефтехимику", "Краснодар" сыграл вничью с "Чайкой"
-
Стало известно, сколько "Спартак" предложил за хавбека "РБ Лейпциг"
-
"Рома" нацелилась на воспитанника "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16