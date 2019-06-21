Зинченко прокомментировал продление контракта с "Манчестер Сити"

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Зинченко прокомментировал продление контракта с "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.

Напомним, что накануне стороны заключили пятилетнее соглашение. Предыдущий договор истекал в 2020 году.

"Трудно описать, насколько я рад подписанию нового контракта. Этот клуб предоставляет игрокам всё, что им нужно для роста и развития. Остаться в "Манчестер Сити" ещё на пять лет - это честь для меня. Этот год показал, что мы созданы для успеха. Было потрясающе поучаствовать в таком историческом сезоне, никогда его не забуду. Но теперь я полностью сосредоточен на следующих сезонах. Знаю, что впереди новые хорошие моменты", - цитирует украинца официальный сайт "горожан".

Зинченко выступает за "Сити" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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