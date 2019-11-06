Зинченко прокомментировал решение Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал решение защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины.



Футболист в инстаграме объявил о своем решении, а 22-летний хавбек в комментариях написал "Легенда".



Напомним, Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины после того, как он перешел в российский клуб "Зенит" из "Шахтера" в начале этого года.

Сборная Украины досрочно вышла на чемпионат Европы-2020 года.

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