Зинченко прокомментировал решение Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины

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Зинченко прокомментировал решение Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал решение защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины.

Футболист в инстаграме объявил о своем решении, а 22-летний хавбек в комментариях написал "Легенда".

Напомним, Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины после того, как он перешел в российский клуб "Зенит" из "Шахтера" в начале этого года.

Сборная Украины досрочно вышла на чемпионат Европы-2020 года.

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