Зинченко прокомментировал решение Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал решение защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины.
Футболист в инстаграме объявил о своем решении, а 22-летний хавбек в комментариях написал "Легенда".
Напомним, Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины после того, как он перешел в российский клуб "Зенит" из "Шахтера" в начале этого года.
Сборная Украины досрочно вышла на чемпионат Европы-2020 года.
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