Зинченко прокомментировал своё будущее в "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Зинченко прокомментировал своё будущее в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался по поводу своего будущего в английском клубе.

"Посмотрим, что произойдёт. Я очень рад находиться здесь и всегда готов помочь команде. Моё будущее определит главный тренер, но мой приоритет - играть за "Манчестер Сити" - сказал 21-летний украинец.

В этом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Зинченко прокомментировал эпизод с падением чемпионского кубка. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов