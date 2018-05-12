Зинченко прокомментировал своё будущее в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался по поводу своего будущего в английском клубе.

"Посмотрим, что произойдёт. Я очень рад находиться здесь и всегда готов помочь команде. Моё будущее определит главный тренер, но мой приоритет - играть за "Манчестер Сити" - сказал 21-летний украинец.

В этом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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