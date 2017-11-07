Зинченко прокомментировал свой дебют за "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Зинченко прокомментировал свой дебют за "Манчестер Сити"Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, каким для него выдался дебют за первую команду "горожан".

Напомним, что украинец дебютировал за свою команду в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с "Вулверхэмптоном" (0:0, 4:1 по пен.)

"Безусловно, у меня было много ошибок, потому что без этого никуда. Я долгое время не играл, более того, это были первые 120 минут в моей футбольной карьере. Даже по детям не играл. Это была немного не моя позиция, но команда выиграла. Было сложно, но победителей не судят", - сказал он.

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