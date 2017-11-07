Зинченко прокомментировал свой дебют за "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, каким для него выдался дебют за первую команду "горожан".
Напомним, что украинец дебютировал за свою команду в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с "Вулверхэмптоном" (0:0, 4:1 по пен.)
"Безусловно, у меня было много ошибок, потому что без этого никуда. Я долгое время не играл, более того, это были первые 120 минут в моей футбольной карьере. Даже по детям не играл. Это была немного не моя позиция, но команда выиграла. Было сложно, но победителей не судят", - сказал он.
Читайте: Гвардиола видит Зинченко на позиции левого защитника | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4