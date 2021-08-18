Зинченко прокомментировал уход Шевченко из сборной Украины

Фото: инстаграм Зинченко/Автор неизвестен

Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко обратился к Андрею Шевченко, который недавно покинул украинскую сборную.

"С детства я даже мечтать не мог о том, чтобы встретиться с вами лично, что у меня будет возможность учиться футболу у вас. Большое спасибо, мистер, вам и всему вашему фантастическому штабу за все, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны", — написал Зинченко в Instagram.

Также не пропустите: Кроос выбрал лучшего из пары Месси и Роналду. | http://soccernews.ru