Зинченко прокомментировал уход Шевченко из сборной Украины
Фото: инстаграм Зинченко/Автор неизвестен
Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко обратился к Андрею Шевченко, который недавно покинул украинскую сборную.
"С детства я даже мечтать не мог о том, чтобы встретиться с вами лично, что у меня будет возможность учиться футболу у вас. Большое спасибо, мистер, вам и всему вашему фантастическому штабу за все, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны", — написал Зинченко в Instagram.
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