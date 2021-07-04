Зинченко прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подвёл итоги чемпионата Европы – 2020, с которого его команда вылетела на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии (0:4). «Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди. Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты. Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое», — приводит слова Зинченко Tribuna. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4394279-zinchenko-ob-ukraine-na-evro-2020-my-voshli-v-istoriyu-no-vsegda-hochetsya-luchshe-i-bolshe.html?utm_source=copypaste
Фото: инстаграм Зинченко/Автор неизвестен
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате Европы. Напомним, что сборная Украины дошла до 1/4 финала, где разгромно проиграла сборной Англии (0:4).
"Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди.
Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты.
Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое", — цитирует Зинченко Tribuna.
В прошедшем сезоне Зинченко сыграл 20 матчей за "Манчестер Сити" в АПЛ и завоевал трофей чемпиона Англии. На Евро-2020 Александр забил один гол в матче со Швецией в 1/8 финала.
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подвёл итоги чемпионата Европы – 2020, с которого его команда вылетела на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии (0:4). «Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди. Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты. Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое», — приводит слова Зинченко Tribuna. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4394279-zinchenko-ob-ukraine-na-evro-2020-my-voshli-v-istoriyu-no-vsegda-hochetsya-luchshe-i-bolshe.html?utm_source=copypaste
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подвёл итоги чемпионата Европы – 2020, с которого его команда вылетела на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии (0:4). «Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди. Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты. Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое», — приводит слова Зинченко Tribuna. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4394279-zinchenko-ob-ukraine-na-evro-2020-my-voshli-v-istoriyu-no-vsegda-hochetsya-luchshe-i-bolshe.html?utm_source=copypaste
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подвёл итоги чемпионата Европы – 2020, с которого его команда вылетела на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии (0:4). «Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди. Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты. Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое», — приводит слова Зинченко Tribuna. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4394279-zinchenko-ob-ukraine-na-evro-2020-my-voshli-v-istoriyu-no-vsegda-hochetsya-luchshe-i-bolshe.html?utm_source=copypaste
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