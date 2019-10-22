Зинченко пропустит матч с "Аталантой" из-за травмы колена

Стало известно, почему защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Аталантой". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, у 22-летнего футболиста травма колена. Пока неизвестно насколько серьезно повреждение игрока.

В этом сезоне украинец участвовал в 9 матчах за "Сити".

Матч "Манчестер Сити" - "Аталанта" (1:0; первый тайм) проходит в данную минуту.

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