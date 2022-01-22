Зинченко пропустит матч с "Саутгемптоном": названа причина

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Зинченко пропустит матч с "Саутгемптоном": названа причина

Фото инстаграм Александра Зинченко

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не поможет своей команде в ближайшей игре.

Украинец пропустит матч 23-го тура АПЛ против "Саутгемптона", который состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.

Пресс-служба "горожан" уточнила, что 25-летний футболист пока не может играть из-за последствий перенесённого коронавируса.

Стоит отметить, что Зинченко не выходит на поле с 26 декабря прошлого года.

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