Зинченко пропустит матч с "Саутгемптоном": названа причина
Фото инстаграм Александра Зинченко
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не поможет своей команде в ближайшей игре.
Украинец пропустит матч 23-го тура АПЛ против "Саутгемптона", который состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.
Пресс-служба "горожан" уточнила, что 25-летний футболист пока не может играть из-за последствий перенесённого коронавируса.
Стоит отметить, что Зинченко не выходит на поле с 26 декабря прошлого года.
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|Тоттенхэм
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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