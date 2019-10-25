Зинченко пропустит около пяти недель

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Зинченко пропустит около пяти недель

Названы ориентировочные сроки восстановления полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Об этом сообщается в твиттере клуба.

Напомним, футболист был травмирован перед матчем 3-го тура Лиги Чемпионов с "Аталантой" (5:1). У украинца было диагностировано повреждение колена.

"Зинченко притронулся к колену и почувствовал что-то в кости. На протяжении 4-5 недель он не выйдет на поле. Ему сделали операцию, чтобы очистить колено", - сказал главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола.

В этом сезоне Зинченко участвовал в 9 матчах за "Сити".

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