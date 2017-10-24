Зинченко проведет свой дебютный матч за "Манчестер Сити"

В матче Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" сыграет с "Вулверхэмптоном".

В этом поединке за английский клуб дебютирует украинец Александр Зинченко.

Стоит отметить, что 20-летний футболист сыграет на позиции левого защитника.

Матч "Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" состоится сегодня, 24 октября и начнется в 22.00 мск.

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