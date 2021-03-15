Зинченко провел необычную тренировку с собаками (видео)

Теги александр зинченкоманчестер сити

Зинченко провел необычную тренировку с собаками (видео)

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко необычным образом потренировал своих собак. Футболист трижды делал вид, что бросает мяч, а собаки реагировали на это. На третий раз один из бульдогов врезался головой в диван.

"Саш, брось уже этот мяч, он сейчас разобьется", - сказала за кадром жена Зинченко, журналистка Влада Седан.

24-летний Зинченко является воспитанником "Шахтера". В нынешнем сезоне он провел за "Манчестер Сити" 20 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Зинченко может продлить контракт с "Манчестер Сити" на 5 лет. Зарплата резко возрастет. | http://soccernews.ru
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