Зинченко провел необычную тренировку с собаками (видео)

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко необычным образом потренировал своих собак. Футболист трижды делал вид, что бросает мяч, а собаки реагировали на это. На третий раз один из бульдогов врезался головой в диван.

"Саш, брось уже этот мяч, он сейчас разобьется", - сказала за кадром жена Зинченко, журналистка Влада Седан.

24-летний Зинченко является воспитанником "Шахтера". В нынешнем сезоне он провел за "Манчестер Сити" 20 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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