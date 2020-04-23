Зинченко провел тренировку с эффектной подругой и собакой

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Зинченко провел тренировку с эффектной подругой и собакой

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко во время карантина провел тренировку со своей девушкой Владой Седан и собакой Луи.

Видео опубликовала Седан в своем Instagram.

"Куда же без Луи", — написала девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Куда ж без Луи ⚽️

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

В нынешнем сезоне 23-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 18 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Зинченко показал, как тренируется с собаками. | http://soccernews.ru
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