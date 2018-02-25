Зинченко раскритиковал украинские "Динамо" и "Шахтер"

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Зинченко раскритиковал украинские "Динамо" и "Шахтер"Полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко раскритиковал киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер"за их отношение к своим молодым игрокам.

"Два года назад юношеская команда "Шахтера" проиграла "Челси" в финале Юношеской Лиги УЕФА. Это именно моя возрастная группа. Моя команда. Я знаю всех игроков, ведь мы играли вместе в течении пяти лет. В том составе были собраны невероятные таланты. Поверьте, все они хороши для игры в европейских командах, однако у них - долгосрочные контракты с клубом, и они не могут двигаться дальше. То же самое касается и футболистов киевского "Динамо". Игроки может и хотели бы уйти, однако клубы "перекрывают им кислород", - цитирует 21-летнего хавбека Football.ua.

Напомним, игры сборной Украины против Турции и Бразилии могут не состояться. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 21 48
2 Динамо Киев 20 42
3 Ворскла 21 34
4 Заря Луганск 21 33
5 Верес Ровно 21 29
6 Олимпик Донецк 21 28
7 Мариуполь 20 26
8 Александрия 21 22
9 Карпаты Львов 21 19
10 Звезда Кропивницкий 21 18
11 Черноморец Одесса 21 18
12 Сталь Каменское 21 15
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