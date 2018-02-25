Зинченко раскритиковал украинские "Динамо" и "Шахтер"
Полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко раскритиковал киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер"за их отношение к своим молодым игрокам.
"Два года назад юношеская команда "Шахтера" проиграла "Челси" в финале Юношеской Лиги УЕФА. Это именно моя возрастная группа. Моя команда. Я знаю всех игроков, ведь мы играли вместе в течении пяти лет. В том составе были собраны невероятные таланты. Поверьте, все они хороши для игры в европейских командах, однако у них - долгосрочные контракты с клубом, и они не могут двигаться дальше. То же самое касается и футболистов киевского "Динамо". Игроки может и хотели бы уйти, однако клубы "перекрывают им кислород", - цитирует 21-летнего хавбека Football.ua.
Напомним, игры сборной Украины против Турции и Бразилии могут не состояться. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|48
|2
|Динамо Киев
|20
|42
|3
|Ворскла
|21
|34
|4
|Заря Луганск
|21
|33
|5
|Верес Ровно
|21
|29
|6
|Олимпик Донецк
|21
|28
|7
|Мариуполь
|20
|26
|8
|Александрия
|21
|22
|9
|Карпаты Львов
|21
|19
|10
|Звезда Кропивницкий
|21
|18
|11
|Черноморец Одесса
|21
|18
|12
|Сталь Каменское
|21
|15