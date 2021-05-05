Зинченко расплакался после выхода "Манчестер Сити" в финал Лиги Чемпионов (фото)

Фото: инстаграм Александра Зинченко

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не смог сдержать слез после выхода команды в финал Лиги Чемпионов.

Сразу после финального свистка ответного матча 1/2 финала с ПСЖ (2:0) Зинченко упал на газон и расплакался. Зинченко был эмоционален и во время матча, получив желтую карточку за конфликт с Леандро Паредесом.

В нынешнем сезоне 24-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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