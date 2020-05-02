Зинченко рассказал, чем похожи Гвардиола и Шевченко
Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко порассуждал о сходствах наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы и главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.
"Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Как пример - мы очень хорошо выучили Португалию. Да, где-то нам повезло - у португальцев были моменты, перекладина, но и мы выжали максимум, выполнили установку тренеров и добились результата. Философия игры, расстановка футболистов, контроль мяча, дистанция, сплочённость на поле - по всем этим требованиям Гвардиола и Шевченко очень похожи. Поэтому, когда я приезжаю из "Манчестер Сити" в сборную, мне не нужно перестраиваться", - сказал 23-летний футболист.
Стоит отметить, что два тренера по-разному используют Зинченко. Гвардиола ставит его на левый фланг обороны, а Шевченко - в полузащиту.
Не пропустите: Невеста Зинченко в инстаграме опубликовала милое фото с футболистом. | http://soccernews.ru
главное
-
Лаутаро Мартинес определился со своим будущим
-
Министр спорта России сделал заявление о возможном возобновлении РПЛ
-
"Милан" ждет очередная трансферная рокировка? Боссы клуба планируют сделать ставку на тотальное омоложение состава в условиях кризиса
-
"Барселона" не собирается покупать Санчо
-
Моуринью: "Мой "Реал" положил конец доминированию "Барселоны"
Лента новостей
-
3
Роналду опубликовал новое фото с сыном
-
Агент: "Не столь важно, в какую именно топ-лигу переедет Чалов"
-
Зинченко рассказал, чем похожи Гвардиола и Шевченко
-
"Реал" определился с датой возобновления тренировок на клубной базе
-
1
Финал Кубка Испании может пройти в следующем сезоне
-
Моуринью назвал единственное поражение, заставившее его плакать
-
Головин поделился мнением о решении досрочно закончить сезон Лиги 1
-
2
Лаутаро Мартинес определился со своим будущим
-
Дзюба показал, как собирает армию из детского конструктора
-
Слуцкий назвал свою новую фишку
-
2
Эмери рассказал, что поменял бы в матче "Барселона" - ПСЖ в 2017 году
-
Клуб РПЛ наказан трансферным баном
-
Экс-помощник Моуринью объяснил, почему Месси может перейти в "Интер"
-
Геркус считает, что "Зенит" нужно признать чемпионом в случае досрочного завершения сезона
-
Софийский ЦСКА окажет помощь "русскому Месси"
-
3
Роналду попал в символическую сборную "Ювентуса" за последнее десятилетие по версии AS
-
"Реал" нацелился на хавбека "Монако"
-
Агент Селюк рассказал о своём отношении к Путину
-
Министр спорта России сделал заявление о возможном возобновлении РПЛ
-
"Милан" ждет очередная трансферная рокировка? Боссы клуба планируют сделать ставку на тотальное омоложение состава в условиях кризиса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18