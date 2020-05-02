Зинченко рассказал, чем похожи Гвардиола и Шевченко

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко порассуждал о сходствах наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы и главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.

"Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Как пример - мы очень хорошо выучили Португалию. Да, где-то нам повезло - у португальцев были моменты, перекладина, но и мы выжали максимум, выполнили установку тренеров и добились результата. Философия игры, расстановка футболистов, контроль мяча, дистанция, сплочённость на поле - по всем этим требованиям Гвардиола и Шевченко очень похожи. Поэтому, когда я приезжаю из "Манчестер Сити" в сборную, мне не нужно перестраиваться", - сказал 23-летний футболист.

Стоит отметить, что два тренера по-разному используют Зинченко. Гвардиола ставит его на левый фланг обороны, а Шевченко - в полузащиту.

Не пропустите: Невеста Зинченко в инстаграме опубликовала милое фото с футболистом. | http://soccernews.ru