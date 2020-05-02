Зинченко рассказал, чем похожи Гвардиола и Шевченко

Теги манчестер ситиукраинахосеп гвардиолаандрей шевченкоалександр зинченко

Зинченко рассказал, чем похожи Гвардиола и Шевченко

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко порассуждал о сходствах наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы и главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.

"Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Как пример - мы очень хорошо выучили Португалию. Да, где-то нам повезло - у португальцев были моменты, перекладина, но и мы выжали максимум, выполнили установку тренеров и добились результата. Философия игры, расстановка футболистов, контроль мяча, дистанция, сплочённость на поле - по всем этим требованиям Гвардиола и Шевченко очень похожи. Поэтому, когда я приезжаю из "Манчестер Сити" в сборную, мне не нужно перестраиваться", - сказал 23-летний футболист.

Стоит отметить, что два тренера по-разному используют Зинченко. Гвардиола ставит его на левый фланг обороны, а Шевченко - в полузащиту.

Не пропустите: Невеста Зинченко в инстаграме опубликовала милое фото с футболистом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Финал Кубка Испании может пройти в следующем сезоне

Финал Кубка Испании может пройти в следующем сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов