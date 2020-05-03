Зинченко рассказал, как его называют в "Манчестер Сити"

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Зинченко рассказал, как его называют в "Манчестер Сити"

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, с каким футболистом его сравнивают в клубе.

"Смешно, но меня называют Златаном. Нос большой. Со Златаном у меня ассоциируется слово - характер. У него невероятная карьера, он проделал большой путь. Посмотрите в каких клубах он играл. Без характера этого не добиться.

Был летом эпизод, я оставил бутсы в специальном помещении. Тогда как раз Анхелиньо вернулся из аренды. Зашли в это помещение кто-то из массажистов, Гвардиола и Артета. Пеп говорит Артете: "К нам пришел такой сумасшедший левый защитник сейчас. Он в таком порядке".

А я все слышу. Артета отвечает: "Да, Пеп, у Златана проблемы". Я не растерялся: "Микель, я же просил так меня не называть, когда Пеп рядом". Всех положило. Это было так смешно", - передает Зинченко tribuna.com.

Не пропустите: Невеста Зинченко в инстаграме опубликовала милое фото с футболистом. | http://soccernews.ru
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