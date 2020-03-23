Зинченко рассказал, как отреагировал на перенос Евро-2020

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Зинченко рассказал, как отреагировал на перенос Евро-2020

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что его расстроило решение УЕФА перенести Чемпионат Европы с 2020 на 2021 год.

"Перенос Евро я воспринял болезненно. Для каждого спортсмена и болельщика это непросто, но здоровье всегда должно быть на первом месте", - сказал Зинченко.

Напомним, что перенос континентального первенства обусловлен пандемией коронавируса, которая охватила многие страны Европы.

На групповом этапе турнира сборная Украины сыграет с Нидерландами и Австрией, еще один соперник определится по итогам стыковых матчей Лиги Наций.

Не пропустите: Зинченко признал превосходство "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" в этом сезоне. | http://soccernews.ru
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