Зинченко рассказал о лишних килограммах Сане

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, как удивился внешнему виду полузащитника Лероя Сане, который долгое время восстанавливался после травмы.

"Когда я уезжал, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал - это наш водитель автобуса.

Мы с ним немного пообщались, траванул за "Баварию" - он ушел от разговора. Но, думаю, у него там все на мази. Но с весом у него явно проблемы. Плюс 7 килограммов", - цитирует Зинченко "Футбол 1/2/3"

Ранее сообщалось, что "Бавария" готова этим летом купить Сане.

А еще: Стало известно, под каким номером Сане будет играть в "Баварии"| http://soccernews.ru