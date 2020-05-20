Зинченко рассказал о лишних килограммах Сане

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Зинченко рассказал о лишних килограммах Сане

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, как удивился внешнему виду полузащитника Лероя Сане, который долгое время восстанавливался после травмы.

"Когда я уезжал, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал - это наш водитель автобуса.

Мы с ним немного пообщались, траванул за "Баварию" - он ушел от разговора. Но, думаю, у него там все на мази. Но с весом у него явно проблемы. Плюс 7 килограммов",  - цитирует Зинченко "Футбол 1/2/3"

Ранее сообщалось, что "Бавария" готова этим летом купить Сане.

А еще: Стало известно, под каким номером Сане будет играть в "Баварии"| http://soccernews.ru
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