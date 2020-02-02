Зинченко рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургманчестер ситиалександр зинченко

Зинченко рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что несколько лет назад он мог перейти из "Уфы"в "Зенит".

"Основные предложения были от "Зенита" и "Манчестер Сити". Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе", - приводит слова Зинченко "Новое время".

Напомним, что Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года за два  миллиона евро. В нынешнем сезоне 23-летний украинец провел за английский клуб 15 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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