Зинченко рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что несколько лет назад он мог перейти из "Уфы"в "Зенит".
"Основные предложения были от "Зенита" и "Манчестер Сити". Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе", - приводит слова Зинченко "Новое время".
Напомним, что Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года за два миллиона евро. В нынешнем сезоне 23-летний украинец провел за английский клуб 15 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|11
|Саутгемптон
|25
|31
|12
|Арсенал Лондон
|24
|30
|13
|Кристал Пэлас
|25
|30
|14
|Бернли
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18