Зинченко рассказал о несостоявшемся уходе из "Манчестер Сити"

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Зинченко рассказал о несостоявшемся уходе из "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в прошлом году мог покинуть клуб и перейти в "Бетис".

"Я был очень близок к уходу из "Манчестер Сити" в "Бетис" прошлым летом. Мои представители были там, но, к счастью, трансфер сорвался. Конечно, моей целью было остаться в "Манчестер Сити", но, к сожалению, не всегда всё зависит от игрока", - сказал 22-летний украинец.

В итоге Зинченко выиграл конкуренцию у Бенжамена Менди и Фабиана Делфа, и сейчас считается основным левым фулбеком "горожан".

В текущем сезоне футболист провёл 29 матчей в составе "Сити", забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

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