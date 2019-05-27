Зинченко рассказал о несостоявшемся уходе из "Манчестер Сити"
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в прошлом году мог покинуть клуб и перейти в "Бетис".
"Я был очень близок к уходу из "Манчестер Сити" в "Бетис" прошлым летом. Мои представители были там, но, к счастью, трансфер сорвался. Конечно, моей целью было остаться в "Манчестер Сити", но, к сожалению, не всегда всё зависит от игрока", - сказал 22-летний украинец.
В итоге Зинченко выиграл конкуренцию у Бенжамена Менди и Фабиана Делфа, и сейчас считается основным левым фулбеком "горожан".
В текущем сезоне футболист провёл 29 матчей в составе "Сити", забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16