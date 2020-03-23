Зинченко рассказал о пребывании в карантине из-за коронавируса

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко раскрыл детали своей вынужденной самоизоляции, обусловленной папдемией коронавируса.

"Свободного времени столько много, что я уже скоро завою в этих четырёх стенах. Конечно, поддерживаю форму, насколько могу. Сегодня гулял в парке, два раза в неделю стараюсь выходить прогуливаться или сходить в супермаркет. Сколько ни хожу в супермаркет, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придётся ждать 8 дней. Поэтому пока такая ситуация.

К счастью, "Манчестер Сити" заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс, мне привозят еду 6 дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы", - рассказал 23-летний украинец.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 18 матчей и забил 1 гол.

В связи с эпидемиологической ситуацией английская Премьер-лига приостановлена до 30 апреля.

Не пропустите: "Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Реала". | http://soccernews.ru