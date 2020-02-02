Зинченко рассказал о своей адаптации к жизни в Великобритании

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Зинченко рассказал о своей адаптации к жизни в Великобритании

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем переезде в Англию.

Напомним, хавбек перешел в стан "горожан" летом 2016 года из "Уфы".

"Что такое ключ к Европе? Это прежде всего язык. Для многих  это невероятный барьер. Переезд - это всегда новая жизнь.

У тебя не будет столько друзей, как дома. Другой уровень футбола, никто тебя не знает. И ты должен доказывать все с первого дня. Так и было со мной в "Сити". Пришел я - ноунейм. Это было сложно психологически. Очень сложно. Но теперь я адаптировался", - сказал Зинченко в интервью журналу НВ.

Зинченко провел за "Манчестер Сити" 58 матчей, забил два гола и отдал 5 результативных передач.

Не пропустите: Гвардиола ответил на вопрос о возможности возглавить "Манчестер Юнайтед" или "Реал". | http://soccernews.ru

   
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аллегри отказался возглавить "Барселону"

Аллегри отказался возглавить "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
11 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
14 Бернли Бернли 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов