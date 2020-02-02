Зинченко рассказал о своей адаптации к жизни в Великобритании

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем переезде в Англию.

Напомним, хавбек перешел в стан "горожан" летом 2016 года из "Уфы".

"Что такое ключ к Европе? Это прежде всего язык. Для многих это невероятный барьер. Переезд - это всегда новая жизнь.

У тебя не будет столько друзей, как дома. Другой уровень футбола, никто тебя не знает. И ты должен доказывать все с первого дня. Так и было со мной в "Сити". Пришел я - ноунейм. Это было сложно психологически. Очень сложно. Но теперь я адаптировался", - сказал Зинченко в интервью журналу НВ.

Зинченко провел за "Манчестер Сити" 58 матчей, забил два гола и отдал 5 результативных передач.

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