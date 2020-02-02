Зинченко рассказал о своей адаптации к жизни в Великобритании
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем переезде в Англию.
Напомним, хавбек перешел в стан "горожан" летом 2016 года из "Уфы".
"Что такое ключ к Европе? Это прежде всего язык. Для многих это невероятный барьер. Переезд - это всегда новая жизнь.
У тебя не будет столько друзей, как дома. Другой уровень футбола, никто тебя не знает. И ты должен доказывать все с первого дня. Так и было со мной в "Сити". Пришел я - ноунейм. Это было сложно психологически. Очень сложно. Но теперь я адаптировался", - сказал Зинченко в интервью журналу НВ.
Зинченко провел за "Манчестер Сити" 58 матчей, забил два гола и отдал 5 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|11
|Саутгемптон
|25
|31
|12
|Арсенал Лондон
|24
|30
|13
|Кристал Пэлас
|25
|30
|14
|Бернли
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18